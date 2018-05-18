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Министерство ограниченного развития

Медведвев предложил переназначить Орешкина главой Минэкономразвития

Максим Орешкин сохранил пост главы Минэкономразвития, впрочем, само министерство ждут непростые времена. Передача торгпредств от Минэка в Минпромторг сократит бюджет ведомства Орешкина в среднем на 54,2% — 62,7%. В новое правительство Минэк входит с потерей полномочий, секвестром своего бюджета, а также с заметным снижением своего аппаратного веса.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу предложил президенту Владимиру Путину переназначить на должность главы Министерства экономического развития Максима Орешкина, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Министр экономического развития Орешкин Максим Станиславович», — сказал Медведев, перечисляя список представленных президенту кандидатур в новое правительство. Приказ о переназначении Орешкина главой Минэка, как и утверждение состава правительства, Путин обещал подписать до конца дня.

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года после ареста предыдущего главы ведомства Алексея Улюкаева. «Я считаю себя реалистом. И если динамика и факторы будут указывать на то, что ситуация будет ухудшаться, я буду первый, кто об этом скажет. Но по жизни — да, действительно, я оптимист. Потому что без оптимизма очень сложно добиваться результатов, сложно двигаться вперед», — харакатеризовал себя в интервью «Газете.Ru» Орешкин.

Впрочем, в новое правительство Минэкономразвития входит на минорной ноте. Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным предложил передать торговые представительства России за рубежом от Минэка к Минпромторгу, таким образом сократив функционал ведомства Орешкина.

Минэкономразвития теряет деньги

Деятельность Минэкономразвития финансируется из федерального бюджета по статье «Общегосударственные вопросы», на которую в 2018 году выделено 9,4 млрд руб. Почти такая же сумма в прошлом году была зарезервирована за ведомством и на 2018 и 2019 годы. Это те деньги, которыми министр экономического развития может распоряжаться самостоятельно. Остальные 170 млрд руб, относящиеся по ведомственной структуре расходов федерального бюджета к Минэкономразвития, распределены между госпрограммами по направлениям «национальная экономика», «ЖКХ» и «здравоохранение» и имеют других конечных получателей.

Из выделенных на деятельность министерства денег 5,1 млрд руб или 54,2% бюджета ведомства Максима Орешкина принадлежат торгпредствам по статье «развитие деятельности торговых представительств РФ». Еще 10% распределены на расходы по различным видам международных отношений и сотрудничества. Поэтому на функционирование самого Минэкономразвития остается около 3,5 млрд руб в год. Из этой суммы платятся зарплаты, обеспечивается деятельность ведомства и платится аренда за помещения.

После передачи торгпредств в Минпромторг министру экономического развития Максиму Орешкину предстоит передать вместе с загрансобственностью и их финансирование.

Оспорить он может только около 900 млн рублей, если сохранит за ведомством подразделения, отвечающие за международное сотрудничество, представительство в ВТО и Всемирном банке. В среду 16 мая Максим Орешкин сказал, что «внешнеэкономический блок, конечно же, остается в Минэкономразвития». «Тема ВТО, торговых переговоров, тарифов, конечно же, останется у нас, здесь ничего не меняется», — подчеркнул министр. В прежние годы министры экономики активно пользовались сетью загранпредставительств как во время собственных переговоров, так и при выработки своей позиции по развитию международного экономического и торгового сотрудничества.

После передачи сети торгпредств в Минпромторг Максиму Орешкину предстоит заниматься обеспечением своей международной деятельности либо своими силами, либо просить помощи у ведомства Дениса Мантурова.

По словам Орешкина, для передачи торгпредств будет создана совместная комиссия Минэкономразвития и Минпромторга, которой будут руководить замминистра экономического развития Азер Талыбов и замминистра Минпромторга Василий Осьмаков. «Передача произойдет максимально быстро и эффективно», — пояснил министр. В министерстве пояснили, что финансирование центрального аппарата в связи с передачей торгпредств не сократится.

Почувствовать себя дольщиком может и министр

Бюджетные проблемы Минэкономразвития осложнены и предстоящим переездом в «Москва-Сити». В прошлом году инициатором переезда выступил Максим Орешкин. По его предложению в «Сити» вместе с Минэкономразвития и подведомственными ему структурами собирались переехать Минпромторг и Минсвязи. При этом в Минпромторге и Минсвязи к идее переезда относятся равнодушно.

Расходы на покупку новой недвижимости и переезд предполагалось погасить за счет продажи зданий переезжающих. Больше всего недвижимости, которая может подойти для погашения стоимости переезда, у Минэкономразвития. Речь идет о зданиях на Маяковской площади, Беговой, Овчинниковской набережной и проспекте Сахарова.

«Переформатирование нашего здания в гостиницу — это очень выгодный с экономической точки зрения проект. А Минпромторг располагается в Китайгородском проезде — это тоже зона, очень близкая к Кремлю, тоже дорогая локация», — говорил в интервью «Газете.RU» Максим Орешкин.

Как рассказали «Газете.Ru» источники в правительстве, уже после покупки здания процесс переезда затормозился. Причин сразу несколько. Прежде всего силовые ведомства, отвечающие за сохранность гостайны, посчитали, что современный формат Open space не вписывается в регламенты по обеспечению режима секретности.

Проектная недостаточность

Сворачивание функций Минэкономразвития на федеральном уровне началось в апреле 2017 года, когда правительство передало полномочия в сфере госзакупок от Минэкономразвития Минфину. Компенсировать потерю полномочий Максим Орешкин попытался развитием новых управленческих технологий — проектным управлением.

В начале 2018 года источники «Газеты.Ru» в Белом доме называли возможную передачу координации всеми приоритетными проектами в Минэкономразвития. Полномочия освободились после перехода в РЭЦ Андрея Слепнева, отвечавшего за них в Белом доме. В мае, сразу после выборов, президент Владимир Путин решил трансформировать приоритетные проекты в национальные.

Впрочем, сразу после своего переназначения в мае 2018 года на пост премьер-министра Дмитрий Медведев решил не передавать курирование проектов в Минэк, рассказали «Газете.Ru» источники. Департамент по приоритетным проектам сохранится в Белом доме и при новом правительстве. Кроме того, премьер-министр уже начал подбор кандидатов на пост нового руководителя департамента. Предполагается, что это место будет предложено заместителю министра экономического развития Олегу Фомичеву.

За Минэкономразвития пока сохранены только три проекта: повышение производительности труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а так же инфраструктурная ипотека.

Проект «повышение производительности труда» правительством был одобрен еще в августе 2017 года. При этом стоимость предлагаемых затрат для федерального бюджета относительно небольшая — всего 29,7 млрд руб. до 2020 года.

Проект поддержки малого бизнеса действует с 2016 года. А сама поддержка осуществлялась и раньше. Но по итогам 2017 года Счетная палата обнаружила сокращение числа работников малого бизнеса за период 2015-2017 годов на 11% при росте сами малых предприятий на треть. Минэкономики тогда объясняло проблемы недофинансированием почти на треть и смещением грантов в сторону инновационных производств. Увеличить финансирование МСП не получается из-за жесткой позиции ЦБ уже не первый год.

Продвижение проекта инфраструктурной ипотеки Минэкономразвитию в Белом доме не дается до сих пор. Проблема в предлагаемом создании государственного Фонда инвестиций в инфраструктурные проекты. Средства на гранты этого фонда Максим Орешкин предлагал привлекать с рынка под госгарантии, на которые требовалось до 300 млрд руб. на 2018–2020 годы. Минфин эту идею заблокировал.

Не удалась и прошлогодняя попытка министерства перехватить инициативу у Минфина по обсуждению налоговой политики с деловым сообществом — процесс встал после перехода куратора этой темы Станислава Воскресенского с поста замминистра на должность губернатора Ивановской области.

Единственная функция, закрепленная за Минэкономразвития и пока никем не оспоренная, это подготовка и формирование макроэкономического прогноза, который используется Минфином для формирования федерального бюджета. Но в Минфине научились корректировать этот прогноз на стадии подготовки так, что бы противостоять попыткам Минэкономики ухудшить бюджетные показатели в пользу экономического роста.

В результате функции Минэкономразвития оказались существенно урезаны, а их замены на равнозначные по степени влияния в структуре федеральных органов власти не произошло. Впрочем, в среду 16 мая Максим Орешкин, комментируя потерю торгпредств, утверждал, что «полномочия будут меняться не только в этой части, они будут меняться в других частях в ближайшее время, когда новое правительство сейчас устаканится». По его словам, «вы увидите определенные изменения, которые не зафиксированы еще в этом указе. Поэтому это более комплексная история с точки зрения полномочий функционала министерства».