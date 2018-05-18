«Обалдеть!»: как в РАН отреагировали на Котюкова

Министром науки и высшего образования России станет нынешний руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Президент России Владимир Путин согласовал персоналии всех министров и заместителей правительства, предложенные главой кабинета министров.

Одним из главных изменений в структуре правительства, о котором стало известно 15 мая, стало разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки. Соответствующий проект структуры нового правительства вечером президенту представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В компетенцию Министерства просвещения войдут вопросы общего образования, тогда как второе ведомство будет отвечать за высшие учебные заведения и развитие науки в целом. Как пояснил премьер, такое решение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования».

Из целей и задач нового министерства следует, что его деятельность будет разделена на две части: курирование вузовской и академической наук.

По мнению экспертов, одной из первоочередных задач Котюкова станет разделение полномочий между его ведомством и Министерством просвещения. «Развитие вузовской науки неотрывно связано и с другими уровнями образования, со школой и со средним профессиональным образованием, непрерывным образованием и т.д. Например, не секрет, что во многих университетах есть свои колледжи, лицеи и даже дошкольное образование, — пояснил «Газете.Ru» Олег Лешуков, руководитель направления «Регионалистика высшего образования» Института образования НИУ ВШЭ. — Второй вопрос связан с функционированием таких программ, как, например, Федеральная целевая программа развития образования, в которых координатором являлось Минобрнауки.

Поэтому насущный вопрос сейчас — как будут переформатироваться эти потоки средств».

По мнению эксперта, на новой должности Михаилу Котюкову поможет его междисциплинарный и разнопрофильный опыт работы на прошлых позициях. «Он работал и в университете, изнутри понимает механику, особенности управления вузами, с другой стороны, он работал управленцем в социальной сфере, работая в Минфине, — продолжает Лешуков. — И, наконец, последние несколько лет за его плечами непростая работа в ФАНО, где ему приходилось общаться с разными представителями науки в нашей стране: и академиками, и чиновниками, и с университетской наукой. Этот широкий опыт как раз должен сыграть на пользу, так как задачи перед ним стоят сложные

— выстроить кооперацию между академической и вузовской наукой».

Традиционно более критические мнения вызвала фигура Михаила Котюкова со стороны академической науки. Ведь последние четыре года именно ФАНО вело оперативное управление вузами, которые в рамках реформы РАН отошли от Академии наук. И большинство ученых говорят, что с приходом ФАНО для них увеличился объем бумажной работы и проблем с бюрократией.

«Обалдеть! Удивительный вариант, — искренне воскликнул один из опрошенных «Газетой.Ru» академиков, узнав о назначении Котюкова. — Это, конечно, безобразие — назначать человека с финансовым бэкграундом, который никогда в науке не работал, главой Министерства науки и высшего образования!

Это полный нонсенс. Он не понимает, что такое наука, в ней надо поработать какое-то количество лет, чтобы понимать, что это за область деятельности.

Но все-таки это не самый плохой вариант. Осторожный позитив связан с тем, что худо-бедно ученых он все-таки слушал. Он вполне прислушивался к мнению Научно-координационного совета ФАНО, понимал свои недостатки в плане образования и опыта, то есть он обучаемый человек».

По словам ученого, согласившегося говорить с «Газетой.Ru» на условиях анонимности, для министра такого масштаба «очень не вредно» иметь международную репутацию — причем не управленческую, а научную. «Представьте себе — он будет рулить участием России в международных научных проектах. Надо же понимать, что это за проекты!» — добавил он.

Ранее положительно воспринял известие о разделении Минобрнауки вице-президент РАН академик Алексей Хохлов. «Безусловно, я вижу в этом одни плюсы, я неоднократно говорил, что поддержу любую схему реорганизации, если университеты и научные институты будут в одном ведомстве. Так и случилось, и я этим очень удовлетворен, — заявил академик.— Наука требует притока новых кадров, поэтому она тесно связана с высшим образованием. Разделение пошло верным путем. Ведь средняя школа, детские сады, ясли -— это все-таки специальные вопросы, и пусть этим занимается Министерство просвещения, хотя тут тоже есть вопросы, связанные с высшим образованием, ведь у нас есть школы и колледжи при университетах. Но, тем не менее, эти вопросы можно решить в рамках двух ведомств».

«Я испытываю большое уважение к Михаилу Котюкову. Он безусловно квалифицированный человек с государственным мышлением, и я понимаю, что он зажат в определенных рамках», — заявил Михаил Маров, академик, завотделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии РАН

Ранее своим указом президент России упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции Министерству высшего образования и науки Российской Федерации.

Отныне функции управления академическими институтами переходят в Министерство науки и высшего образования. Основные задачи, которые предстоит решать этому Министерству, сформулированы в указе президента.

В частности, это обновление приборной базы на 50% и создание в России минимум пятнадцати научно-образовательных центров мирового уровня с участием инновационных предприятий, выпускающих конечную продукцию.

«Думаю, новое министерство сконцентрируется на выполнении этих задач. Но все же нельзя забывать, что важнейший сектор науки — это академическая наука. Она должна сохранить свою идентичность, и, надеюсь, она ее сохранит», — уверен Хохлов.

Нынешнее Министерство образования и науки создано в 2004 году и является правопреемником Министерства образования, преобразованного в 1999 году из Министерства образования и науки Российской Федерации. До 1996 года начальным и средним образованием управляло Министерство образования, а высшим и послевузовским образованием и наукой — Государственный комитет по высшему образованию.

Ранее в качестве кандидатов на пост министра науки назывались нынешний замглавы Минобрнауки академик Григорий Трубников и глава Российского научного фонда Александр Хлунов.

Министр-финансист

Михаил Котюков родился в 1976 году в Красноярске, имеет высшее образование, в 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2002–2003 годах Котюков был главным специалистом отдела финансово-кредитных ресурсов и бюджетной политики, начальником отдела инвестиционных ресурсов и экологии администрации Красноярска.

В 2010 году чиновник перешел на работу в Минфин — сначала занял должность директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, затем вошел в коллегию Министерства финансов Российской Федерации. Заместителем министра финансов работал с июня 2012 года. Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) с 24 октября 2013 года. До этого он занимал должность заместителя министра финансов РФ.