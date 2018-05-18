«Капитан Арктика»: Минприроды досталось губернатору

Министром природных ресурсов в новом правительстве станет Дмитрий Кобылкин, который занимал различные руководящие должности в ЯНАО с 2002 года, а в 2010 году стал губернатором этого автономного округа.

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На посту губернатора ЯНАО Дмитрий Кобылкин активно занимался развитием Арктики, за что получил прозвище «Капитан Арктика».

Под его руководством был построен морской порт Сабетта, запущена первая очередь завода «Ямал СПГ», Севморпуть вышел на показатели советского периода по движению судов и грузоперевозкам. Особый статус был придан проекту «Северный широтный ход», в рамках которого должен быть построен мост через реку Обь, связывающий Ямал с материком.

Фоторепортаж: Новые лица в российском правительстве __is_photorep_included11755885: 1

В регионе за время работы Дмитрия Кобылкина расходы на «социалку» выросли до 80% от общего объема бюджета Ямала, этот показатель является одним из самых высоких в стране.

На должность министра природных ресурсов также претендовала губернатор Югры Наталья Комарова, которая бессменно возглавляет ХМАО с 2010 года. До этого она была депутатом Государственной Думы двух созывов — с 2003 по 2010 годы. Комарова обладает достаточно серьезным авторитетом в нефтегазовой отрасли, а также имеет многолетний опыт работы с компаниями в ХМАО.

Предшественник Кобылкина на посту главы Министерства природных ресурсов и экологии — Сергей Донской — в состав нового правительства не войдет. Донской пришел в ведомство в 2005 году, став руководителем Департамента экономики и финансов. В 2008-м был назначен заместителем министра природных ресурсов, а в 2011-м — генеральным директором государственного холдинга ОАО «Росгеология». Должность руководителя ведомства он получил в 2012 году.

В планах Донского на министерском посту стояла задача к 2030 году обеспечить разработку и добычу 30 млн тонн углеводородов на арктическом шельфе. Министерство также нацелено на создание высокоэффективной системы для качественных прогнозов погоды с точностью до 95%.

В 2017 году Сергей Донской был назван самым «бедным» министром России. По сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, доход министра природных ресурсов и экологии России в прошлом году составил 5,2 млн рублей.

Как рассказал «Газете.Ru» бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь,

причиной отставки Донского стали «серьезные вопросы, связанные с экологией»: «Взять, к примеру, те же свалки, это настоящая катастрофа. Еще, насколько я знаю, Донской выполнял далеко не все поручения президента».

По мнению Митволя, новый глава Минприроды — опытный и компетентный чиновник. «Конечно, опыт Кобылкина больше связан с нефтью и газом, но я уверен, что и вопросы экологии ему хорошо знакомы, — рассказал экс-замглавы Росприроднадзора. — С учетом того, что было очень много вопросов по деятельности министерства и подведомственных ему учреждений, нам остается надеяться только на лучшее. Экологическое сообщество рассчитывает, что новый руководитель, имеющий опыт, попробует, наконец, решать вопросы, которые стоят годами. Ярким примером может послужить вопрос с Красным бором (полигон для захоронения токсичных отходов в Ленинградской области, исчерпавший свой ресурс и представляющий угрозу Санкт-Петербургу — «Газета.Ru»). Несколько раз ситуация накалялась до предела, Росприроднадзор на это указывал. Однако воз и ныне там».

Социальный блок: знакомые все лица

Министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства: Максим Топилин останется министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения.

Вероника Скворцова и Максим Топилин были заместителями министра здравоохранения и социального развития в 2008–2012 годах, когда ведомство возглавляла Татьяна Голикова. Позднее министерство было разделено на Минздрав и Минтруд.

Вероника Скворцова занимает должность министра здравоохранения Российской Федерации с 21 мая 2012 года. С этого момента началось реформирование системы здравоохранения — при новом министре был принят «антитабачный закон», изменены принципы и сроки осмотра трудящихся, широкое распространение получили рекламные ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни. Была также проведена переаттестация преподавателей медицинских вузов, изменена учебная программа будущих врачей.

На данный момент Скворцова является вице-президентом и инициатором основания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директором Всемирной федерации инсульта и генеральным секретарем Европейского совета по проблеме инсульта.

Она не раз применяла свои теоретические знания на практике. Так, 20 сентября 2016 года в самолете, следовавшем рейсом Москва — Нью-Йорк, она оказала первую помощь женщине, потерявшей сознание. Скворцова обнаружила у больной признаки апоплексии.

Максим Топилин находится на посту министра труда и социальной защиты РФ также с мая 2012 года. До 2004 года занимал пост замминистра труда и социального развития РФ. Следующие четыре года он провел на должности Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Параллельно, с 2005 по 2008 годы, он был и главным государственным инспектором труда РФ.

В 2008 году Топилин вернулся на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ. На этом посту он курировал региональные антикризисные программы, а также следил за развитием демографической политики.

В 2010 году также предлагал легализовать труд частных нянь и домработниц, подчеркивая, что в России около 20 млн человек работают в частных домовладениях на подобных должностях.

19 сентября 2012 года указом президента РФ Владимира Путина ему был объявлен выговор на ненадлежащее выполнение «майских» указов. Дисциплинарное взыскание сняли спустя год.