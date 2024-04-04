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В Челябинской области паводком смыло автомобильный мост

Жителям поселка Копаловский перевезут продукты на лодке из-за разрушения моста

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31TV.RU | НОВОСТИ/VK

В поселке Копаловский Челябинской области из-за паводка смыло автомобильный мост через реку Курасан. Об этом пишет портал 74.ru.

Момент обрушения переправы снял на видео вечером 3 апреля житель Нагайбакского района. На кадрах видно, как в сооружение врезаются льдины, мчащиеся в бурном потоке воды, и рушат его.

Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев заявил, что жителей постараются обеспечивать продуктами. По его словам, продукты питания жителям будут передавать с помощью лодки. В то же время будут строить новую переправу, пообещал он.

До этого президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на Алтае и в Оренбургской области в связи с весенними паводками. Отдельно глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер дал необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим от наводнений людям. Риски серьезных паводков отмечены также в десяти регионах Центрального федерального округа.

Ранее ученые выяснили, что посадка лесов в неправильных местах может повредить планете.

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