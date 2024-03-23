Bentley возродила выпуск самой успешной гоночной машины 1928 года

Компания Bentley вновь занялась выпуском автомобиля Speed Six — самой успешной гоночной машины в истории марки. Об этом пишет Motor Authority.

Speed Six создали в 1928 году, однако с конвейера она сошла только в 1930-м. Bentley выпустит лимитированную партию, насчитывающую 12 гоночных автомобилей. Их уже распродали.

Отмечается, что новинка создается по оригинальным чертежам. Кроме того, Bentley удалось сохранить два оригинальных автомобиля. Благодаря этому разработчикам легче проверять размеры и материалы, из которых сделаны компоненты. На создание Speed Six у инженеров компании уходит почти год.

С 1928 по 1930 годы было выпущено 182 оригинальных Bentley Speed Six. Модель два раза выигрывала гонку «24 часа Ле-Мана» — в 1929 и 1930 годах. В связи с этими заслугами ее считают самой успешной гоночной машиной марки Bentley.

До этого Bentley выпустила «автомобиль» для любителей спиртных напитков. Совместно с Macallan компания создала виски в виде своей машины.

Ранее выяснилось, что Dartz выпустит новый суперпикап на базе Lamborghini Urus.