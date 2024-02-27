Раскрыты секреты долгой жизни мотора автомобиля

Для долгой и бесперебойной работы мотора автомобиля достаточно придерживаться простых правил. Об этом «Российской газете» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

«Во-первых, все мы знаем, что профилактика всегда лучше лечения. С автомобилем все также — обслуживание лучше, то есть проще и дешевле, чем ремонт. Поэтому рекомендую регулярно два раза в год (например, весной и осенью) заезжать на диагностику двигателя. Эта услуга на многих СТО выделена в отдельный комплекс»,— отметил автоэксперт.

Пономарев добавил, что каждые 20-30 тыс. км пробега важно проводить обслуживание топливно-воздушной системы (помыть инжектор, поменять топливные фильтры и т.д.). От этого зависят темпы расхода топлива, стабильность работы и ресурс агрегата.

Еще одним простым способом продлить жизнь мотору Пономарев назвал своевременную смену техжидкостей.

«До сих пор многие автовладельцы меняют масло, руководствуясь рекомендациями автопроизводителей, но не учитывают условия эксплуатации машин в России. Частая работа мотора на холостых оборотах, стояние в пробках, резкие перепады температур — все это сокращает ресурс масла. Я рекомендую менять масло каждые 5-7 тыс. км», — подчеркнул он.

Автоэксперт также напомнил, что для долгой службы мотора его нужно своевременно обслуживать и не ждать, пока «что-то сломается».

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