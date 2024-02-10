Массовая авария произошла на трассе в Ингушетии

В Ингушетии произошло ДТП с шестью автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Назрановского района о том, что на ФАД Р-217 «Кавказ» на 582-м км произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями поисково-спасательного отряда «24» Карабулак было установлено, что произошло столкновение шести автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Полиция выясняет причины и обстоятельства массовой аварии.

До этого стало известно, что в Смоленске возбудили уголовное дело после обстрела маршрутки. У автобуса после стрельбы разбито левое стекло водительской двери, а также стекло со стороны двери для выхода пассажиров. О том, целился ли неизвестный в водителя или пассажиров, а также другие обстоятельства дела установит следствие.

Кроме того, в Черкесске сын председателя местной азербайджанской диаспоры вместе со своими друзьями устроил стрельбу на улицах города. Составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка.