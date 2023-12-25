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Daihatsu приостановил работу своих заводов в Японии

В Японии заводы Daihatsu остановили работу из-за скандала с краш-тестами

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Автопроизводитель Daihatsu приостановил работу всех своих заводов на территории Японии из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Компанию ждет проверка.

«Остановлены три предприятия в префектурах Киото и Сига, завод дочерней компании Daihatsu Kyushu. Кроме того, 26 декабря производство прекратится на главном заводе в префектуре Осака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвейеры не будут работать, как минимум, один месяц.

Возникшая проблема касается фальсификации данных, которые Daihatsu предоставляла для получения государственной сертификации автомобилей. В апреле 2023 года были обнаружены нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была организована специальная независимая комиссия для расследования инцидента. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под маркой материнской компании Toyota.

В результате на сегодняшний день приостановлены поставки всех автомобилей Daihatsu в Японии и за рубежом.

Ранее сообщалось, что Mazda и Subaru остановили выпуск машин на заводах Daihatsu из-за скандала.

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