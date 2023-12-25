Россиянам рассказали, когда подешевеют отечественные автомобили

Отечественные автомобили могут стать дешевле, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«В текущем году по «АвтоВАЗу» рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тыс. рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для «АвтоВАЗа» — около 50 тыс. рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля», — пояснил вице-премьер.

По словам Мантурова, в ведомстве собираются следить за тем, как будут меняться цены на автомобили с постепенным снижением ключевой ставки и изменением цен на логистику.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Кроме того, «АвтоВАЗ» разрабатывает прототипы внедорожника Niva и седана Vesta с электрической силовой установкой.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» почти на четверть увеличит план производства на 2024 год.