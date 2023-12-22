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Суд взыскал с военного 14 млн рублей за разбитый «Панцирь-С»

В Петербурге суд взыскал с офицера 14 млн рублей за ДТП с «Панцирем-С»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд взыскал с офицера российской армии 14 млн рублей за ущерб, нанесенный зенитному ракетному комплексу «Панцирь-С» от столкновения с железнодорожным мостом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, ответственный за машину капитан забыл привести в походное положение автономный оптический пост (АОП), из-за чего грузовик с «Панцирем» в ночь с 30 июня на 1 июля не смог проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе. АОП от столкновения с мостом был поврежден.

Военный суд принял во внимание заслуги офицера и смягчающие обстоятельства, назначив ему в качестве наказания штраф в 50 тыс. рублей. Кроме того, он удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму почти 14 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее стало известно, что в правительство для отзыва направлен законопроект об отмене штрафа за забытые дома водительские права.

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