Российская компания Visuva оценила свой вездеход в 7 млн рублей

Команда разработчиков внедорожника Visuva объявила прием заказов на новую модель — гусеничный вездеход Tank. Информация об этом появилась на странице Visuva в соцсети «ВКонтакте».

Многофункциональный вездеход предназначен для тяжелого бездорожья. Он оснащен бензиновым двигателем 3UZ-FE рабочим объемом 4,3 литра и мощностью 276 л.с. Моторы с таким индексом устанавливались, в частности на Toyota Crown Majesta и Toyota Soarer.

У вездехода пассажировместимостью 6 человек стальной корпус и подвеска на пружинах, ход которой составляет 220 мм. Дорожный просвет гусеничной машины — 580 мм.

Цена Visuva Tank по предзаказу составляет 7 млн рублей, уточняет Telegram-канал «Автопоток». От клиента требуется предоплата в 50% цены машины. При этом Tank пока существует в единственном экземпляре и не сертифицирован.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» намерен выпустить 12 новых моделей до 2030 года.