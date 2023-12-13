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Стало известно, почему новые аккумуляторы быстро выходят из строя

Автоэксперт Иванский нашел четыре причины выхода из строя аккумулятора

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Продающиеся сейчас на российском рынке новые аккумуляторы быстро выходят из строя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

«Аккумуляторная батарея автомобиля вырабатывает свой ресурс в среднем за пять лет. Это может произойти раньше, если автовладелец забывает выключать светотехнику и другие энергопотребители машины, заряжает аккумулятор током чрезмерной силы, не проявляет внимания к уровню напряжения бортовой сети и допускает загрязнение электролита», — сказал Иванский.

По словам эксперта, недолговечность современных АКБ объясняется, например, еще тем, что большинство покупок аккумуляторов сейчас происходит в режиме онлайн, и потребитель приобретает «кота в мешке» от неизвестного производителя. В итоге можно приобрести не только неоригинальную запчасть, но и с длительным сроком эксплуатации, презентованную в качестве нового товара.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что продающуюся на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом можно покупать и использовать в бачке стеклоомывателя автомобиля. А вот жидкости из этанола или изопропилового спирта, по его словам, не подходят для этого по ряду критериев.

По словам автоэксперта, незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти начался выпуск шин Ikon Tyres.

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