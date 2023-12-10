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В Екатеринбурге вспыхнул троллейбус с пассажирами

E1.RU: в Екатеринбурге загорелся троллейбус с пассажирами в салоне

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В Екатеринбурге троллейбус с пассажирами загорелся во время движения. Об этом сообщает издание E1.RU, которое опубликовало кадры от очевидцев происшествия.

По словам местных жителей, загоревшийся троллейбус остановился на улице Начдива Онуфриева. На место происшествия выехали пожарные, пострадавших в результате инцидента нет. В мэрии заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание и троллейбус планировалось списать уже в конце этого месяца.

«Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Троллейбус восстановлению не подлежит. Стоит отметить, что сгоревшей машине было более 20 лет. В конце декабря он должен был быть списан. На линии его заменит новый белорусский троллейбус», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге 7 декабря автобус загорелся во время движения на КАД, позже в этот же день в Ленобласти дотла сгорел еще один автобус.

Ранее девушка попала в больницу после катания на привязанной к машине «ватрушке».

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