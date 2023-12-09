Двух пассажиров выбросило из Land Rover при ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге внедорожник Land Rover на перекрестке столкнулся с Kia и врезался в мачту городского освещения, сообщается в Telegram-канале »ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла на пересечении улицы Московская и проспекта Ленина. По предварительным данным, водитель Land Rover проехал перекресток на красный свет.

«Впоследствии автомобиль Land Rover допустил наезд на опору освещения, после удара с которой, из салона автомашины вылетели два не пристегнутых ремнями безопасности пассажира», — отмечается в сообщении ГИБДД.

О состоянии пострадавших не сообщается, их осматривают прибывшие на место ДТП врачи. По факту аварии проводится расследование.

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