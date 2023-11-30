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Названы четыре признака неисправности печки в автомобиле

Автоэксперт Рузанов: исправная система отопления прогревает машину за 10 минут

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Depositphotos

В исправном состоянии система отопления прогревает салон автомобиля до комфортных температур за 10 минут. В противном случае, если после запуска мотора прошло больше времени, а в салоне стало лишь немного теплее, в системе есть неисправность, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, сообщает «Российская газета».

Один из признаков неисправности системы отопления — если из воздуховодов идет холодный воздух, когда на органе управления выбран режим обдува горячим. Печка может быть неисправна, если при ее работе запотевают стекла, при переключении направления потока воздуха ничего не меняется. Еще один признак поломки — если к левому сиденью поступает холодный воздух, а к правому горячий (или наоборот).

Причинами таких неисправностей могут являться вышедший из строя радиатор отопителя или термостат, низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка и загрязнение салонного фильтра, объяснил эксперт. Чтобы определить точную причину, нужно провести диагностику системы в автосервисе.

По словам специалиста, автовладельцам следует менять охлаждающую жидкость каждые 45-50 тыс. км пробега или через 2-4 года эксплуатации машины. Также нужно иногда переключать работы отопителя, чтобы не допускать «закисания» моторчика сервоприводов, порекомендовал он.

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