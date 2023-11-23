Названы самые популярные подержанные машины в Москве

Наибольшей популярностью на вторичном рынке в Москве пользуются автомобили Lada и BMW, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, за 10 месяцев 2023 года москвичи приобрели 29,6 тыс. подержанных автомобилей Lada и 26 тыс. BMW. В число наиболее востребованных на вторичном рынке в столице входят также автомобили Mercedes-Benz (21 тыс. машин с января по октябрь включительно), Kia (20,9 тыс. машин) и Volkswagen (19 тыс. машин).

При этом наиболее популярной моделью на московском вторичном рынке оказался Ford Focus. По итогам 10 месяцев жители столицы купили 6,9 тыс. таких машин. За ним следует Skoda Octavia (6,5 тыс. автомобилей). В пятерку наиболее востребованных также вошли Kia Rio, Toyota Camry и Hyundai Solaris.

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