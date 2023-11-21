В Архангельске раскрыли большую банду автоподставщиков

В Архангельске суд вынес приговор 18 членам организованной группы, которые занимались мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что двое жителей Архангельска создали преступную группу из доверенных автовладельцев, они умышленно повреждали машины и обращались за выплатами к страховщикам. Для ДТП выбирались безлюдные участки автодорог и темное время суток, после аварий оформлялись документы для получения страховых выплат. Обвиняемые использовали как личные машины, так и автомобили случайных знакомых, которые не знали о преступных намерениях.

Всего с сентября 2016 года по август 2019 года злоумышленники получили от страховщиков более 3 млн рублей. Похищение еще 1,5 млн рублей пресекли сами страховые компании. В зависимости от роли и степени участия членам группы назначили от двух с половиной до шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего и строгого режимов, исправительные работы и штрафы на сумму до 300 тыс. рублей.

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