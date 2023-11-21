«КамАЗ» выпустил первый импортозамещенный самосвал

На заводе «КамАЗ» собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. Выпуск этих большегрузов был приостановлен на год, сообщила пресс-служба автогиганта.

На трехосник «КАМАЗ-6595» установлен более мощный двигатель Р6, который развивает 460 л.с. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечивает более высокую нагрузку на ось, объем топливного бака увеличен до 500 литров, а объем кузова вырос до 20 тонн, рассказали в компании. Обновленная модель отличается трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, а также металлической сеткой, защищающей фары и радиатор от попадания камней.

Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура, пневматические тормозные автоматы и электрогидроусилитель руля. На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала и ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции, подчеркнули в компании. После отправки в научно-технический центр самосвал пройдет серию испытаний, также на заводе работают над обновленными тяжелыми четырехосными большегрузами с индексом 65951.

Ранее «КамАЗ» выпустил новый тяжелый беспилотный грузовик «Робокоп».