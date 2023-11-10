Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Volkswagen на три недели остановил производство на заводе в Германии

Выпуск машин на заводе Volkwagen в Германии остановлен из-за нехватки компонентов

close
100%
Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Volkswagen вынужден на три недели остановить выпуск электромобилей на заводе в Цвиккау (Германия) из-за проблем с поставками электродвигателей. Об этом сообщает Automotive News Europe.

«Производство электроприводов на заводе Volkswagen Group Components в Касселе в настоящее время возможно лишь в ограниченной степени», — приводит издание слова представителя компании.

В компании сообщили, что примерно на три недели будет прерван выпуск автомобилей Volkswagen ID4 и ID5. Также проблемы с компонентами привели к остановке выпуска Audi Q4 E-tron, Audi Q4 Sportback E-tron.

При этом проблема не коснулась автомобилей Volkswagen ID3 и Cupra Born, их сборка продолжается в соответствии с производственным планом.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может дополнить линейку Lada Granta версией без подушек безопасности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий