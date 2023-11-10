Volkswagen на три недели остановил производство на заводе в Германии

Volkswagen вынужден на три недели остановить выпуск электромобилей на заводе в Цвиккау (Германия) из-за проблем с поставками электродвигателей. Об этом сообщает Automotive News Europe.

«Производство электроприводов на заводе Volkswagen Group Components в Касселе в настоящее время возможно лишь в ограниченной степени», — приводит издание слова представителя компании.

В компании сообщили, что примерно на три недели будет прерван выпуск автомобилей Volkswagen ID4 и ID5. Также проблемы с компонентами привели к остановке выпуска Audi Q4 E-tron, Audi Q4 Sportback E-tron.

При этом проблема не коснулась автомобилей Volkswagen ID3 и Cupra Born, их сборка продолжается в соответствии с производственным планом.

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