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Скидка на электромобили в России может вырасти до 35%

Минпромторг предложил увеличить скидку на покупку электрокаров до 35% с октября

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Мария Девахина/РИА Новости

Минпромторг выступил за увеличение скидки при покупке новых электромобилей в России до 35% с 1 октября текущего года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Проект предполагает, что с 1 октября 2023 года в рамках действующей программы автокредитования скидки на электромобили будут увеличены с 25% до 35% (но не более 925 тыс. рублей).

Кроме того, Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования. Допуск произведенных в России автомобилей к участию в программах с 1 января 2024 года будет привязан к достижению 1,6 тыс. локализационных баллов, с 2025 года — 2 тыс. баллов, и с 2026 года — 2,5 тыс. баллов, уточняет «Интерфакс». Для допуска к участию в программе российский производитель должен иметь подписанный с Минпромторгом специнсвестконтракт (СПИК).

Сейчас в рамках программ автокредитования субсидируется базовая скидка при уплате первоначального взноса по автокредиту в размере 20% от стоимости машины (для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%). Скидка на электрокары российского производства составляет 25% (не более 625 тыс. рублей).

Ранее в России отметили резкий рост продаж электрокаров.

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