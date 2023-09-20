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В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей

«Ъ»: водителям разрешат ставить машины на учет в ГИБДД без полиса ОСАГО

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении поправки к закону о государственной регистрации транспортных средств. Законопроект, внесенный главой комитета Евгением Москвичевым, может быть рассмотрен в конце сентября, сообщает газета «Коммерсантъ».

Поправками предлагается разрешить автомобилистам снимать машину с учета в день ее продажи, если договор купли-продажи (ДКП) был оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Сейчас новому владельцу отводится 10 дней для постановки машины на учет, в то время как прежний автовладелец может в это время получать штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником, говорится в пояснительной записке.

Поправки осложнят процедуру снятия автомобиля с учета гражданам, планирующим заключить ДКП в простой письменной форме — текущая редакция законопроекта такую опцию не предусматривает. По данным газеты, готовится правительственный отзыв, в котором депутатов попросят оставить эту возможность, но в урезанном виде. Если позже выяснится, что ДКП поддельный (водитель мог оформить фиктивную сделку, чтобы не получать штрафы с камер), гражданина можно привлечь к ответственности по ст. 327 УК РФ «Поделка документов», отмечается в заметке. Сейчас Госавтоинспекция располагает лишь копией договора, что затрудняет проведение экспертизы.

Также законопроектом предлагается отменить обязанность предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учет и разрешить регистрировать машины, объявленные в международный розыск через Интерпол.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят поправки о выдаче прав на 20 лет вместо 10.

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