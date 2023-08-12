В Ленобласти гаишники устроили стрельбу при задержании пьяного угонщика

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД в ходе погони обстреляли автомобиль, водитель которого не остановился по их требованию. Выяснилось, что мужчина угнал машину. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозрительный ВАЗ-2114 инспекторы заметили на автодороге «Санкт-Петербург — Псков». Его водитель двигался по середине проезжей части. Заметив полицейских, он увеличил скорость и пытался скрыться. В процессе погони инспекторам сообщили, что автомобиль числится в розыске как угнанный.

Для остановки нарушителя было применено табельное оружие. Выяснилось, что 34-летний мужчина был лишен водительских прав в 2020 и 2021 году, а за рулем чужой машины находился в состоянии опьянения. В его отношении составлено 7 административных протоколов и возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее в Люберцах пешеход обстрелял на дороге шесть автомобилей.