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Гаишники оштрафовали девушку, приехавшую сдавать на права за рулем машины

В Тобольске девушка приехала за рулем на экзамен в ГИБДД и получила штраф

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Тобольске 18-летняя девушка приехала в ГИБДД на теоретический экзамен для получения водительских прав за рулем автомобиля, сообщает »Тюменская область сегодня».

Девушка припарковала Opel Astra у здания ГИБДД и отправилась на экзамен, который успешно сдала. Сотрудники ГИБДД при этом заметили, что она выходила из машины с места водителя.

По окончании экзамена девушка также села за руль машины и попыталась уехать, но была остановлена полицейскими и привлечена к административной ответственности за вождение без прав и отсутствие полиса ОСАГО на автомобиль.

Также в Саратове водитель переехал лежащую на дороге собаку и скрылся. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав на срок от года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток. Собранные в его отношении административные материалы переданы в суд.

Ранее в Москве неизвестные разгромили BMW президента академии «Спартака» и украли из него рулевое колесо.

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