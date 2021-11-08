Автоэксперт Моржаретто оценил законопроект об отмене обязательного техосмотра

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал законопроект об отмене обязательного техосмотра (ТО), сообщает RT.

«Это очень хорошо, что техосмотр для личного транспорта сделают добровольным, потому что он давно превратился в формальность», — сказал эксперт.

Моржаретто отметил, что по опросам, которые регулярно проводились последние 20 лет, около 80% автомобилистов честно признавались, что ТО они покупали.

«Последние годы цифра дошла до 90%. То есть понятно, что на техническое состояние машины это не влияет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ поддержал законопроект «Единой России» об отмене обязательного прохождения техосмотра.

Согласно документу, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.