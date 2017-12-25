Эксперт: наехавший на толпу водитель впервые управлял автобусом такого типа

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Водитель, совершивший наезд на толпу людей у метро «Славянский бульвар», впервые сидел за рулем автобуса подобного типа. Об этом «Газете.Ru» со ссылкой на собственные источники сообщил руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай.

«У меня есть информация из моих источников, что он вообще первый раз сидел за рулем автобуса данного типа. А это критически важное обстоятельство», — отметил Колонтай.

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По его словам, водителям, как и летчикам, необходимо привыкнуть к новому транспортному средству. На незнакомом автобусе необходимо было поездить без пассажиров, чтобы привыкнуть.

«А тут получилось, так что водитель был на абсолютно незнакомой машине, и в критической ситуации не смог принять правильное решение», — добавил Алексей Колонтай.

По мнению эксперта, водитель мог минимизировать масштаб происшествия, но оказался не готов к критической ситуации и поддался панике.

Официального подтверждения данной информации на настоящий момент нет.

Ранее компания-производитель автобуса сообщила, что водитель, возможно, даже не пытался затормозить.