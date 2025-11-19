В бывшие заводы Volkswagen и GM в России вложат 90 млрд рублей: на что пойдут деньги

Линия сборки автомобилей из китайских комплектующих на заводе ПСМА в Калуге

На развитие бывших заводов Volkswagen и GM в России потратят 90 млрд рублей

В производство на заводах, принадлежавших Volkswagen и GM, вложат 90 млрд рублей. Новый собственник будет развивать там локализацию автомобилей. На бывшем калужском заводе Volkswagen уже стартовал выпуск автомобилей Tenet в сотрудничестве с китайскими партнерами. Об этих проектах — в материале «Газеты.Ru».

Компания АГР вложит в развитие бывших заводов Volkswagen и General Motors (GM) почти 90 млрд рублей, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на ответ Минпромторга на запрос группы депутатов Государственной думы.

В письме за подписью главы Минпромторга Антона Алиханова говорится, что в развитие бывшего завода GM в Шушарах (административно относится к Санкт-Петербургу) будет инвестировано 31,7 млрд рублей. В бывший завод Volkswagen в Калуге планируется инвестировать 50,6 млрд рублей.

Компания «АГР» обязалась направить инвестиции

на локализацию производства двигателей и автоматической трансмиссии, а также автоэлектроники.

Обязательства взяты в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), уточняет издание со ссылкой на письмо Минпромторга. Источники газеты рассказали, что АГР открыл кредитную линию на 100 млрд рублей в крупнейших российских банках.

Бывший завод Volkswagen в Калуге перешел под контроль АГР в 2023 году, он был продан за €125 млн. Петербургский завод General Motors простаивал несколько лет после сокращения присутствия GM в стране, затем его выкупил корейский Hyundai и рассчитывал перезапустить там производство. В 2024 году он перешел под контроль АГР вместе с другими активами Hyundai в России.

Когда появился Tenet

О создании в России автомобильного бренда Tenet стало известно весной 2025 года. В рамках проекта АГР подписала соглашение о технологическом партнерстве с китайской госкомпанией Defetoo, акционером которой является Комитет по развитию экономической и технологической зоны Уху. Ее уставной капитал превышает 1 млрд юаней. С 2025 по 2030 год АГР и Defetoo создадут крупный центр НИОКР. О проекте подробно писала «Газета.Ru».

«Перед нами стоят амбициозные задачи совместного с Defetoo формирования долгосрочной стратегии развития, реализации 20-летнего инвестиционного плана, которые позволят автомобилям Tenet занять лидирующие позиции на рынке», — говорил в интервью «Коммерсанту» гендиректор «АГР Холдинга» Алексей Калицев.

Что выпускают в Калуге

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге летом стартовал выпуск кроссоверов под специально созданной маркой Tenet. В модельную линейку вошли три кроссовера — T4, T7 и T8.

Первая модель, компактный кроссовер T4, продается в России по цене 2-2,4 млн рублей. Он оснащается атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с., который доступен с механической трансмиссией и вариатором, и турбированным 1.5 на 147 л.с., который предлагается с вариатором. Его продажи стартовали в августе 2025 года.

Позднее стало известно, что Tenet T4 включен в государственную программу льготного автокредитования. Кредит со скидкой 10-25% полагается ряду льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, военнослужащих, работников государственных учреждений здравоохранения и образования.

Также Минпромторг пообещал включить продукцию Tenet в список автомобилей, разрешенных для работы в такси, наряду с Haval и автомобилями брендов, выпускаемых на «Автоторе». Соответствующее решение должно быть принято до 1 марта 2026 года.

В августе начались продажи кроссовера Tenet T7 — с мотором 1.6 на 150 л.с. и роботизированной трансмиссией.

В сентябре линейку пополнил семейный кроссовер Tenet T8 по цене от 3,5 млн рублей.

Когда перезапустят бывший завод GM

Производство автомобилей по полному циклу на бывшем заводе General Motors в Шушарах должно начаться в 2026 году, говорил в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщало, что на этой площадке планируют начать выпуск кроссоверов Jaecoo J7 и J8 под локальным брендом. Официальной информации о модельном ряде нового завода автопроизводитель не раскрывал.

Предприятие готовят к выпуску китайских машин,

сообщал «Деловой Петербург»: компания разместила вакансию переводчика с китайского языка на время запуска новых моделей. Также для площадки искали руководителя инженерного отдела, отвечающего за передачу технических знаний от китайского отдела исследований и разработок.

Инвестиции в локализацию китайских машин в России укладываются в стратегию развития автопрома. Замглавы Минпромторга Альберт Каримов рассказывал в интервью «Бизнес Online», что к 2035 году машины производства отечественных автозаводов должны составлять 80% российского авторынка. В пресс-службе Минпромторга «Газете.Ru» уточнили, что в части автомобилестроения одним из ключевых критериев отнесения продукции к отечественной является ее производство на территории России в рамках специнвестконтракта.