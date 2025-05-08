В России появилась таинственная автокомпания Tenet. Что она предложит и по какой цене

Автоэксперт Зубко: первый автомобиль Tenet будет стоить около 2,6 млн рублей

В России появился новый автомобильный бренд Tenet, за которым стоит холдинг «АГР», скупивший бывшие заводы Volkswagen и Hyundai. У компании возник некий ореол таинственности из-за того, что информация о будущих автомобилях и партнерах не раскрывается. В рамках Шанхайского автосалона корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с участниками проекта и экспертами и выяснил новые подробности о бренде Tenet.

Компания «АГР» наладит производство полного цикла автомобилей Tenet на своем заводе в Калужской области, который некогда принадлежал концерну Volkswagen, рассказали «Газете.Ru» представители «АГР». После ухода немецкой марки в 2022 году мощности были проданы структурам этого холдинга.

Мощность завода составляет 200 тыс. автомобилей в год. В «АГР» отмечают, что, несмотря на простой, им удалось сохранить прежний профессиональный коллектив. Серийное производство Tenet на предприятии планируется запустить во II квартале этого года. Параллельно «АГР» ведет подготовку к мелкоузловой сборке, которая должна начаться в середине лета.

close Tenet

«Усиленно готовимся к запуску в 90 городах России. Рассчитываем, что количество партнеров превысит 200 дилерских центров. Российский клиент получит возможность купить и обслуживать свой автомобиль практически везде», — рассказал «Газете.Ru» операционный директор Tenet Илья Перминов на пресс-конференции в Шанхае.

Азиатский партнер

В рамках проекта «АГР» подписала соглашение о технологическом партнерстве с китайской госкомпанией Defetoo, акционером которой является Комитет по развитию экономической и технологической зоны Уху. Ее уставной капитал превышает 1 млрд юаней. С 2025 по 2030 год «АГР» и Defetoo создадут крупный центр НИОКР.

«Defetoo делает ставку на двухуровневую стратегию развития в России: глубокую локализацию через сотрудничество с крупным промышленным партнером «АГР Холдинг»,

создание с ним совместного с ними R&D-центра,

соответствующего мировым стандартам, а также развитие кластера локальных поставщиков», — говорится в официальном заявлении этой китайской компании.

Ее представители отмечают, что Defetoo — «абсолютно независимая компания», поэтому в ее портфеле нет других брендов, помимо Tenet.

«На стороне Defetoo — больше история про маркетинг, продажи, технологии, инновационные решения. На стороне «АГР» — производственная история и работа с госорганами. Например, «АГР» взял на себя обязательство в рамках СПИК», — пояснили «Газете.Ru» в «АГР».

Какие модели предложат

Старт продаж первой модели Tenet запланирован на второй квартал 2025-го. Фотографию кроссовера еще в феврале опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Основу модельного ряда Tenet составят преимущественно автомобили класса SUV — от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D, — пообещали представители «АГР» в Шанхае.

— Компактные автомобили станут идеальным выбором для мегаполисов благодаря своей маневренности,

экономичности и современному дизайну. Более габаритные SUV предложат просторные салоны, увеличенный клиренс и мощные двигатели».

Туман не рассеивается

Всего в 2025-м новый российский бренд собирается вывести на рынок четыре кроссовера. Вставать на конвейер они будут постепенно. Раскрыть технические характеристики моделей и планы продаж производитель отказался, но подчеркнул, что собирается выбиться в лидеры рынка.

Во время автосалона в Шанхае представители Defetoo отметили, что машины Tenet, «были вдохновлены какими-то предыдущими моделями», а поставщики компании «уже работали в автомобильном бизнесе». В будущем Tenet будет расширять свою модельную линейку.

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru» об ожидающихся ценах автомобилей новой марки операционный директор Tenet Илья Перминов заявил, что бренд будет ориентироваться на клиентов старше 25 лет, которые обладают средним и высоким достатком.

«Первым в продаже появится компактный паркетник, который уже был частично рассекречен в конце февраля 2025 года. Сейчас трудно спрогнозировать стоимость новых моделей, но понятно, что она вряд ли будет сильно меньше, чем у конкурентов. Можно предположить, что первенец бренда обойдется не меньше 2,5-2,6 млн рублей», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» редактор спецпроекта «Автопарк» «Российской газеты» Юрий Зубко.

Перспективы

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что выстраивать новый автобренд на пустом месте «АГР» и Defetoo будет довольно тяжело.

«Сам бренд пока не сильно афиширует свою политику. Все упирается в цены, в правильное позиционирование автомобиля на рынке. Людям, которые будут продвигать этот бренд, придется решать непростую задачу.

Конкурентами, очевидно, могут стать и Geely, и Changan, и какие-то модели Haval»,

— заявил главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков.

Он добавил, что от Tenet вряд ли стоит ждать выпуска бюджетного автомобиля до 2 млн рублей. Чтобы снизить цену, компании предстоит пройти долгий путь локализации.

«Есть прекрасный пример с Haval Jolion, который вылетел из программы льготного автокредитования, поскольку он не смог набрать необходимое количество баллов, которые Минпромторг ввел с прошлого года. Тут же цена стала выше 2 млн рублей», — напомнил эксперт.

Юрий Зубко также отметил, что россияне скептически относятся к новым маркам, и Tenet не будет исключением. Новой марке с восточным партнером или без него надо будет серьезно вложиться в собственное продвижение. И речь о миллиардах рублей.

«Заявлено, что в стране будет около 200 дилерских центров Tenet, что само по себе уже амбициозно. Например, на январь у Lada насчитывалось 343 дилерских контракта по легковым автомобилям. Однако главное для марки — узнаваемость. Так что менеджерам автосалонов придется очень постараться, чтобы продать продукт, о котором никто ничего не знает», — резюмировал Зубко.