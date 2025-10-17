Tenet T4 с бывшего завода Volkswagen получит субсидию государства при покупке в кредит

Кроссовер Tenet T4, выпуск которого налажен на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, включен в госпрограмму льготного автокредитования. Об этом сообщается на сайте бренда.

«Льготное автокредитование дает выгоду на приобретение Tenet T4: 20% работникам государственной системы здравоохранения и образования, военнослужащим и их семьям, людям с ограниченными возможностями. До 25% работникам государственной системы здравоохранения и образования, военнослужащим и их семьям, людям с ограниченными возможностями, проживающим и зарегистрированным в Дальневосточном федеральном округе», — отмечается в сообщении.

Госпрограмма со скидкой 10% также распространяется на покупателей, у которых минимум двое несовершеннолетних детей. Для тех, кто зарегистрирован и проживает на Дальнем Востоке, для аналогичной субсидии достаточно одного ребенка.

По итогам первого полугодия 2025 года по программе льготного автокредитования было продано 82,5 тысячи автомобилей, а объем выданных скидок составил 24,5 млрд рублей.

