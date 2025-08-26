На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовали продажи нового кроссовера Tenet T4

На российском рынке начались продажи кроссовера Tenet T4 от 2,2 млн рублей
true
true
true
close
Tenet

Новый российский бренд Tenet начал продажи компактного переднеприводного кроссовера T4. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Длина кузова составляет 4320 мм, ширина — 1831 мм, а высота — 1652 мм. Колесная база — 2610 мм. Автомобиль оснащается 147-сильным бензиновым турбомотором объемом 1.5 литра и 6-ступенчатой преселективной коробкой передач DCT c двумя «мокрыми» сцеплениями. Минимальный показатель расхода топлива в загородном режиме составляет всего 6.1 литров на 100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд.

Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях. В версию Active входят 17-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодные фары, четыре подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники, голосовое управление, 4 динамика. Цена — от 2,2 млн рублей.

Кроссовер в комплектации Prime получил передние датчики парковки, систему обзора на 360 градусов, обогрев сидений второго ряда, электрические регулировки водительского сиденья, двухзонный климат-контроль.Стоимость такой версии — от 2,35 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами