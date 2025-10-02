Стало известно, какие авто добавят в список моделей для работы в такси

В России в список авто для работы в такси добавят Haval, Tenet и модели Автотора

В России в список автомобилей, допущенных к работе в такси, добавят еще целый ряд моделей. Об этом сообщил Минпромторг РФ журналистам.

В частности, речь идет о моделях Haval, Tenet и машинах с «Автотора».

«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», — сообщили в ведомстве.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

