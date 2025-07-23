«Надежда пешеходов»: продолжат ли в России запрещать электросамокаты

В российских регионах стали запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Впервые полный запрет на них ввели в Благовещенске, а затем — в Елабуге и двух муниципалитетах Ставропольского края. Сторонники инициативы ссылаются на отсутствие нужной инфраструктуры и рост числа ДТП. Однако правозащитники считают, что подобные меры приведут к еще большему хаосу в отрасли.

Вслед за запретом электросамокатов в Благовещенске по регионам России прокатилась серия законодательных инициатив, направленных на борьбу со средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

14 июля мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о введении полного запрета на использование электросамокатов.

«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло», — заявил градоначальник.

По словам Имамеева, большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку», что приводит к росту числа ДТП. Так, по данным МВД, за 2024 год в России было зафиксировано 4,42 тыс. аварий с СИМ, в результате которых погибли 54 человека, в том числе шесть детей.

Власти Благовещенска решили наказывать за передвижение или установку электросамокатов штрафом до 100 тыс. рублей по каждому факту нарушения.

После этого в Елабуге (Татарстан) объявили о запрете проката электросамокатов и других СИМ. Причина — в Елабужском районе нет необходимой инфраструктуры, говорят чиновники. Аналогичные меры стали действовать и в двух муниципалитетах Ставропольского края — в Солнечнодольске и Изобильном.

Также возможность введения запрета на СИМ сейчас обсуждается в Кудрово Ленинградской области и в Хабаровском крае. В Челябинске тем временем решили эвакуировать самокаты, которые жители оставляют в непредназначенных для этого местах. Глава города Алексей Лошкин отметил, что самокаты превратились в «опасный аттракцион». По его словам, если ужесточение требований не поможет снизить аварийность, то власти города примут дополнительные меры.

В Госдуме же заявили, что полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, решение остается на усмотрение регионов. В столичном Дептрансе, например, идею запрета СИМ уже отвергли.

Что думают россияне

Большинство жителей РФ (82%) положительно восприняли запрет на электросамокаты в Елабуге и Благовещенске, о чем свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru». Отрицательно отнеслись к идее запретить электросамокаты только 16%. Остальные не определились с позицией.

Также 49% россиян считают, что запреты на использование электросамокатов будут введены «во многих населенных пунктах». 10% опрошенных полагают, что запреты коснутся только крупных городов России, 16% — что запреты будут единичными, и столько же верят, что большинство регионов просто ужесточат правила и контроль.

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что введение запретов в регионах было правильным ответом со стороны чиновников на жалобы граждан.

«Раз введен запрет, значит, был такой запрос со стороны жителей. Власть слышит людей, реагирует, и это абсолютно правильно! <...> Мы видим, что растет количество аварий с электросамокатами, растет количество пострадавших. И эти меры необходимы », — считает чиновник.

По словам Колунова, запреты будут распространяться дальше по России в случае большого количества жалоб со стороны граждан.

«Здесь все зависит от мнения жителей. На сегодняшний день мы видим от большинства поддержку ограничений электросамокатов и иных СИМ. Я отмечу, что речь не только о передвижении на них, но и о парковке. Сегодня мы наблюдаем «навалы» СИМов на тротуарах в наших городах. Такого, конечно, быть не должно», — заявил депутат.

Кикшеринг не согласен

«Большая тройка» операторов кикшеринга (Яндекс Go, «МТС Юрент» и Whoosh) выступила против запрета электросамокатов, отметив, что Благовещенск и Елабуга выбрали неэффективный подход.

«Действия властей Благовещенска и Елабуги демонстрируют пример непродуктивного подхода к регулированию. Более того, сервис Юрент в Благовещенске не работал, а в Елабуге, по нашей информации, не представлена ни одна из кикшеринговых компаний. Поэтому использовать их в качестве примера и ориентироваться на их опыт как минимум преждевременно», — заявили в пресс-службе «МТС Юрент».

Также в компании рассказали «Газете.Ru», что популярность СИМ только растет и кикшеринг хочет достигнуть нулевой аварийности к 2030 году.

«В целом в первом полугодии 2025 года количество поездок на самокатах Юрент выросло более чем на 40%. Это опять же про спрос и влияние этих «ограничений», — сказали в пресс-службе.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что в Благовещенске не сложилось конструктивного диалога между отраслью и администрацией. По ее словам, чиновники «не воспринимали» предложения кикшеринговых компаний, а в муниципалитете нет согласованности решений по работе с СИМ.

» Операторы активно шли на контакт и реагировали на просьбы власти в снижении скорости, закрытии зон и пр. Вплоть до показательной эвакуации 300 самокатов и требованием 5 млн за возврат этих транспортных средств . Безусловно, мы продолжим обжаловать это решение», — заявила Эрдман.

Тем временем вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин заявил, что запрет самокатов приведет к хаосу в отрасли .

«В Благовещенске запретили все электросамокаты. А как можно проконтролировать нарушителей? Никак, потому что сотрудники ГАИ догнать самокатчика не могут, да и не будут. Камеры не будут фиксировать нарушения ввиду отсутствия номеров. Получится убрать только прокатные самокаты, которые как раз-таки были на виду и доступны для контроля», — подчеркнул правозащитник.

Надежда пешеходов

Интересы пешеходов с точки зрения безопасности не учитываются в действующих ПДД, заявил председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов, говоря об электросамокатном движении с «Газетой.Ru».

По его словам, в России все еще нет городов, где было бы возможно безопасное движение электросамокатов, пешеходов и других пользователей СИМ. Причина — недостаточные вложения в инфраструктуру. В связи с этим бороться с электросамокатами стало возможно только путем запретов, заявил Соколов.