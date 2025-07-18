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Стало известно, запретят ли в Москве электросамокаты

В Дептрансе Москвы отвергли идею запретить электросамокаты
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pexels.com

В Москве использование электросамокатов следует не запрещать, а регулировать. Об этом агентству «Москва» сообщил замруководителя столичного Дептранса Дмитрий Пронин.

По его словам, с начала сезона москвичи совершили свыше 35 млн поездок на самокатах.

«Мы выступаем за грамотное регулирование, а не лишение пользователей важного вида транспорта», — заявил Пронин.

По его словам, с начала 2025 года число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) упало на 60% в сравнении с тем же периодом 2024-го.

До этого мэр Благовещенска заявил, что в городе ввели полный запрет на использование электросамокатов.

«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города», — сказал он.

Имамеев добавил, что большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку».

Также электросамокаты запретили в Елабуге.

Ранее в Госдуме отказались от идеи полного запрета самокатов.

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