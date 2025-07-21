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Россияне поддержали запрет на электросамокаты

Новости Mail: 82% россиян поддержали запрет на электросамокаты в городах
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pexels.com

Большинство россиян (82%) положительно отнеслись к запрету использовать электросамокаты в Елабуге и Благовещенске, также почти половина жителей России (49%) считают, что такие запреты введут и в других городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Уже в двух городах России — Елабуге и Благовещенске запретили использование электросамокатов. 69% относятся к этому запрету положительно, 13% — скорее положительно», — говорится в результатах исследования.

При этом 16% отрицательно отнеслись к идее запретить электросамокаты, остальные не определились с позицией.

Почти половина россиян (49%) считают, что запреты на использование электросамокатов будут введены «во многих населенных пунктах». 10% опрошенных полагают, что запреты коснутся только крупных городов России, 16% — что запреты будут единичными, и столько же верят, что большинство регионов просто ужесточат правила и контроль.

В свою очередь, сервисы кикшеринга считают, что сферу микромобильного транспорта нужно грамотно регулировать, а не запрещать использование самокатов. Однако большинство респондентов (63%) не согласны с этим и считают, что регулирование сферы не решит проблем с электросамокатами.

18 июля сообщалось, что в Кудрово собираются запретить электросамокаты.

Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде самокатов в течение пяти дней. Однако возобновление партнерства возможно при условий дополнительных требований к операторам кикшеринга со стороны властей.

Ранее еще один город в России ужесточил требования к самокатам.

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