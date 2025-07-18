«Опасный аттракцион»: еще один город в России ужесточил требования к самокатам

В Челябинске электросамокаты будут отправлять на штрафстоянки

В Челябинске с 1 сентября начали эвакуировать электросамокаты, которые жители оставляют в непредназначенных для этого местах. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября вступают в силу новые правила благоустройства Челябинска. И у нас появится право эвакуировать самокаты, брошенные пользователями в неположенном месте. Комитет дорожного хозяйства уже определил 400 зон для стоянки техники», — рассказал он.

По словам Лошкина, самокаты превратились в «опасный аттракцион», который несет угрозу для жизни и здоровья граждан. Глава города заметил, что если ужесточение требований не поможет снизить аварийность, то будут приниматься дополнительные меры.

До этого мэр Благовещенска заявил, что в городе ввели полный запрет на использование электросамокатов.

«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло», — сказал он.

Имамеев добавил, что большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку».

Также электросамокаты запретили в Елабуге.

Ранее стало известно, запретят ли в Москве электросамокаты.