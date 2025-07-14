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В российском городе впервые ввели полный запрет на электросамокаты

В Благовещенске ввели полный запрет на использование электросамокатов
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Антон Денисов/РИА Новости

В Благовещенске ввели полный запрет на использование электросамокатов. Об этом сообщил мэр амурской столицы Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города», — заявил мэр.

Имамеев добавил, что большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку», а не транспорт, что приводит к большому числу аварийных ситуаций.

Теперь в Благовещенске пользователей электросамокатов будут наказывать штрафом до 100 тыс. рублей по каждому факту нарушения.

До этого сообщалось, что в Краснодаре подростки на электросамокатах врезались в проезжающий грузовик.

«Подростки 16 и 12 лет решили покататься на одном СИМ. При выезде с дворовой территории мальчики столкнулись в лоб с автомобилем «ВАЗ», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека на электросамокате выезжают на проезжую часть, где врезаются в проезжающий грузовик. От удара одного из школьников подбрасывает в воздух, и он падает в кузов, второй — приземляется на капот.

Ранее москвич на электросамокате на огромной скорости мчался по МКАД и попал на видео.

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