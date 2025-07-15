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В городе в Татарстане впервые полностью запретили электросамокаты

В Елабуге запретили электросамокаты вслед за Благовещенском
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Антон Денисов/РИА Новости

В Елабуге решили запретить прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Причина — в Елабужском районе нет необходимой инфраструктуры для СИМ. Речь идет про разметку, специальные дорожные знаки и полосы. В результате пешеходы и водители подвергаются опасности из-за пользователей СИМ.

Отмечается, что один из местных предпринимателей решил проигнорировать запрет и не убрал свои электросамокаты. В итоге их было решено отправить на штрафстоянку.

Накануне мэр Благовещенска заявил, что в городе ввели полный запрет на использование электросамокатов.

«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города», — сказал он.

Имамеев добавил, что большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку».

Ранее москвич на моноколесе устроил жесткое ДТП, и это попало на видео.

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