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В Госдуме высказались о возможности полного запрета электросамокатов

Депутат Федяев: в России не планируют вводить полный запрет на электросамокаты
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Полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, решение об этом могут принимать регионы. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, в настоящее время полномочия субъектов РФ позволяют урегулировать вопросы по электросамокатам. Например, они могут ввести ограничения для средств индивидуальной мобильности, определить медленные зоны или полностью запрещать их использование.

До этого сообщалось, что в Елабуге решили запретить прокат средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты.

14 июля мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что в городе ввели полный запрет на использование электросамокатов.

«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города», — сказал он.

Имамеев добавил, что большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку».

Ранее москвич на моноколесе устроил жесткое ДТП, и это попало на видео.

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