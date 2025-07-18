Стало известно, где еще в России запретят электросамокаты

В Кудрово собираются запретить электросамокаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Заневского городского поселения.
«На территории Кудрово присутствуют около 1 000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы», — заявил замглавы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин.
Отмечается, что уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде самокатов в течение пяти дней. Однако возобновление партнерства возможно при условий дополнительных требований к операторам кикшеринга со стороны властей.
До этого мэр Благовещенска заявил, что в городе ввели полный запрет на использование электросамокатов.
«Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло», — сказал он.
Имамеев добавил, что большинство людей воспринимают электросамокаты «как игрушку».
Также электросамокаты запретили в Елабуге.
Ранее еще один город в России ужесточил требования к самокатам.