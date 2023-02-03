Гаишники в Москве устраивают «блокпосты». Как это влияет на безопасность

Патрульные инспекторы столичной Госавтоинспекции применяют тактику искусственного заужения дорожных полос для проведения массированных рейдов. Такое изменение организации дорожного движения вызывает пробки, предупреждают эксперты, но эффективно для ловли граждан, употребляющих алкоголь и наркотики за рулем.

Сотрудники ГИБДД Москвы вечером в среду 1 февраля провели массовый рейд на Мосфильмовской улице, перегородив сразу две полосы. Свидетелем полицейского мероприятия стал корреспондент «Газеты.Ru». По его словам, полицейский пикап Volkswagen Amarok с выключенными проблесковыми маяками правоохранители запарковали прямо на центральной разделительной полосе Мосфильмовской улицы в районе дома 34.

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Правую полосу, обозначив сигнальными конусами, блокировали сразу несколько патрулей ДПС.

На противоположной стороне улицы также работала патрульная машина.

По наблюдениям корреспондента «Газеты.Ru», дорожные инспекторы останавливали в потоке преимущественно иномарки премиум-сегмента, машины каршеринга и такси.

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Подобную тактику ГИБДД практикует и в регионах. В частности, в конце прошлой недели ГИБДД Воронежской области заявила о проведении массовых проверок водителей на трезвость силами нескольких экипажей ДПС.

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В конце января о таком же методе массовых проверок водителей сообщило управление ГИБДД по Московской области. В ходе таких рейдов инспекторы выгораживают на проезжей части коридор из сигнальных конусов, и выявляют у водителей внешние признаки опьянения. В частности регулярно такая акция проходит в районе населенного пункта Кузнецы на федеральной трассе «М7 Волга» (Москва — Нижний Новгород), что приводит к большому скоплению автомобилей перед «блокпостом».

Ты не пройдешь

Действовать подобным образом ГИБДД позволяет административный регламент, описывающий порядок надзора за дорожным движением. Впрочем, в условиях мегаполиса массовые проверки с формированием «блокпостов» ранее проводились редко, это чревато риском образования пробок и приносит серьезные неудобства водителям, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«С одной стороны, сотрудники ГИБДД должны преследовать благую цель — например, выявлять пьяных водителей.

С другой стороны они создают фантастические проблемы с трафиком.

Я сам неоднократно оказывался в глухих пробках, возникших из-за того, что сотрудники создали на пустом месте «бутылочное горлышко», — говорит «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

Одну из таких массовых проверок сотрудники ГИБДД организовали в вечерний час пик на проспекте Мира,

создав колоссальный затор, приводит пример он.

Административные регламенты, которые устанавливают порядок работы ГИБДД на дороге, требуют доработки: в них необходимо указать на недопустимость скопления машин при проверках, настаивает Шапарин.

«Пусть выхватывают водителей из потока. У инспекторов глаз наметан, опыт есть. Раньше функцию фильтрации выполняли стационарные посты, и от них зря отказались. Они давали возможность хорошо прочесывать поток на предмет выявления, например, угнанных машин», — заключил эксперт.

По мнению лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, рейды ГИБДД с сужением полос для движения автомобилей эффективны в рамках борьбы с гражданами, употребляющими алкоголь или наркотические вещества за рулем, но вместе с тем приносят неудобства водителям.

«Я думаю, что создание пробок при таких проверках недопустимо,

нужно делать так, чтобы водители минимально страдали от таких проверок. Конечно, власть за гаишниками, но здесь многое зависит от их руководства и контрольно-надзорных органов», — говорит Лысаков «Газете.Ru».

Он добавляет — польза массовых проверок очевидна, поскольку они помогают выявлять пьяных водителей и оказывают психологический эффект: автомобилисты начинают понимать, что проскочить мимо инспектора уже не получится.

Завидев такой кордон, водитель, у которого не все в порядке с законом, может заблаговременно остановиться и дальше пойти пешком, либо свернуть в ближайший переулок, возражает президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин.

«Мне кажется, что такие рейды – пережиток прошлого.

Они сопровождаются пробками и повышают нервозность водителей. Даже если у водителя ничего не нашли и отпустили, он все равно волнуется. Тот, у кого нервы крепкие, спокойно поедет дальше, если же нет – может совершить ДТП», — рассуждает Травин в беседе с «Газетой.Ru».

Как правило, такие мероприятия проводят в рамках тематических рейдов, например, для выявления нетрезвых водителей. Следует помнить, что недопустимо останавливать всех подряд и предлагать им дунуть в алкотестер. Основанием для «продувки» является не спецмероприятие, а наличие признаков опьянения у водителя, подчеркивает эксперт.