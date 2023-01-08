Китайский броневик: тест-драйв Haval Poer

Haval Poer – едва ли не единственный иностранный пикап, официально оставшийся на российском рынке. Если вам нужен новый легковой грузовик с гарантией, и вы не готовы проводить свободное время за ремонтом грузопассажирского «уазика», то тропинка вашего выбора неминуемо приведет к этой машине. Требования в этой нише довольно строгие — отвечает ли им китайская модель, выясняла «Газета.Ru».

С дизайном у Haval как-то все сразу сложилось хорошо, помнится давний разговор с соседом про кроссовер H6, который лет пять назад стал входным билетом для китайской компании на российский рынок. У соседа был на тот момент годовалый «УАЗ Патриот», доставшийся ему то ли по наследству, то ли как в виде возврата долга. Машина, как модно говорить, ему не зашла, а H6 во дворе парковал другой счастливый обладатель почти новой машины, его покупку мы и рассматривали.

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«Вот научились же китайцы красивые машины делать, почему у нас так не могут? Понаштампуют кирпичей, валяйся еще под ними вместо выходных. То патрубок оборвется, то бак потечет, то троит, то глохнет», — жаловался на свой автомобиль недовольный мужчина.

Хорошо, что тогда это был H6, а не Poer, а то у моего соседа настроение точно испортилось бы. Рамный внедорожник со всем положенным арсеналом в виде полного привода и блокировок и при этом еще и выглядит как американский тяжеловес «Суперкрю» или японская «Тундра»: массивная решетка радиатора с огромной «запятой-логотипом» на уровне живота, практически 5,5 метров длины, хромированные дуги в кузове, стильные колесные диски... Да, такого от «китайца» не ожидаешь.

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По интерьеру и эргономике китайский пикап тоже не подкачал: стильная экокожа сидений, аккуратный и приятный на ощупь пластик, очень много места для водителя и переднего пассажира. При этом задние седоки также не обделены жизненным местом, спинка у «дивана», понятное дело, практически вертикальная, но это беда всех пикапов.

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Организация водительского места немного страдает из-за отсутствия регулировки рулевой колонки по вылету. Зато водительское сиденье с помощью электрорегулировок настраивается по высоте, так что приемлемое положение рулевой все же найдет. На привыкание к большим габаритам в потоке других машин понадобится не более часа.

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На парковке сложнее из-за того, что у Poer высокая подоконная линия, да и сам он очень высокий, но в дорогой комплектации эта проблема решается камерами кругового обзора. У них довольно четкая детализация даже в темное время суток, поэтому припарковаться вплотную к бордюру или развернуться в ограниченном пространстве не составляет труда.

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Мультимедийная система у Poer в целом такая же как на других моделях этой марки. Она не отличается особенным функционалом, предлагая водителю стандартные настройки радио, подключения смартфона через приложения Apple CarPlay и Android Auto. Отдельно спасибо создателям машины за то, что часть кнопок, включая «шайбы» климат-контроля, они не стали «прятать» в дисплей. Настраивать что-либо на сенсорном экране, случись, рамной машине с рессорами ехать по неровной дороге – сущая мука.

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В пути водитель может жонглировать переключением автоматической коробки скоростей с помощью подрулевых переключателей. На ровной дороге китайский рамник, на удивление, очень устойчив на скорости, он не рыскает по прямой, руль держит выбранное направление. У пикапов, пока их не загрузили, традиционно самая «тяжелая» ось передняя, из-за этого все они склонны к заносу в крутом повороте.

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Poer в этом плане не исключение, но система курсовой стабилизации со своей задачей справляется на четверку с плюсом, – возможно, китайским инженерам еще стоило бы поработать над моментом срывания в скольжение заднего моста, чтобы упреждать его еще более уверено.

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На плохом покрытии пикап мгновенно оповестит водителя и пассажиров тряской в салоне. В этом плане японские и европейские грузовички будут помягче. Причина кроется в особенностях подвески Poer, в передних стойках у него используются торсионы, в то время как в этом сегменте обычно на переднюю ось устанавливаются пружины, сзади же у «китайца», как и положено пикапу, рессоры, но листов в них не три штуки, как, например, у Volkswagen Amarok, а целых пять.

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Обратная сторона такой жесткости – пикап можно смело грузить: в районе одной тонны полезного веса он должен вывезти без проблем. При сертификации хитрые китайцы подстраховались и провели по документам машину как будто она с грузоподъемностью 375 кг. Это обстоятельство позволяет использовать пикап без специальных платных коммерческих пропусков, например, в Москве, заезжать на машине в пределы «грузового каркаса» без риска получать штрафы с камер.

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По ощущениям ускоряется Poer с двухлитровым дизельным мотором (150 л.с.) довольно бодро, хотя даже по паспорту заявлен разгон до 16 секунд до «сотни». Зато неоспоримым плюсом является расход по городу в комбинированном цикле – всего около 9 литров солярки, что не так много с учетом 2,1 тонны снаряжённой массы и веса водителя. Цена этой машины начинается от 3,5 млн рублей и если отвечать на главный вопрос: «Сможет ли Haval Poer в одиночку закрыть сегмент пикапов в России», то, конечно нет, но он вполне может стать одной из достойных замен машинам ушедших брендов. На это счет и сомневаться не приходится – «в наличии» у дилеров этих машин практически нет, все раскупаются, еще на подлете.