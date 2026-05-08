На подлете к Москве уничтожили 26 беспилотников за ночь

Собянин: еще два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве уничтожили еще несколько беспилотных летательных аппаратов.

В период с 5:00 до 6:00 мск мэр столицы рассказал о четырех уничтоженных дронах.

Всего с начала суток на подлете к Москве было ликвидировано 26 беспилотников.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая Собянин писал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву.

Об атаках на столичный регион Собянин сообщал еще ночью. Информация о первых сбитых БПЛА появилась еще в 3:07 по МСК, тогда были сбиты два дрона. После этого атаки проводились еще несколько раз.

В ночь на 7 мая над территорией России перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов.

Ранее беспилотник атаковал завод в Пермском крае.