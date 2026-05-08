После начала перемирия на подлете к Москве сбили 20 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max, после объявления перемирия на 9 мая на подлете к столице сбили 20 беспилотников.

Всего за сутки на подлете к столице РФ сбили уже 81 беспилотник. Атаки продолжаются.

До этого началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая Собянин писал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву.

Об атаках на столичный регион Собянин сообщал еще ночью. Информация о первых сбитых БПЛА появилась еще в 3:07 по МСК, тогда были сбиты два дрона. После этого атаки проводились еще несколько раз.

В ночь на 7 мая над территорией России перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов.

Ранее беспилотник атаковал завод в Пермском крае.