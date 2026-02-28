Число погибших в иранской школе резко выросло

Mehr: число погибших в начальной школе в Иране после атаки выросло до 40

В Иране резко увеличилось число погибших в начальной школе для девочек после атаки США и Израиля. Об этом сообщает местное агентство Mehr в своем Telegram-канале.

Власти района Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана заявили, что сейчас известно о 40 погибших в результате удара. Еще 48 человек получили ранения.

До этого сообщалось о гибели пяти учениц учебного заведения.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.