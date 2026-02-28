В Иране заявили о гибели младшеклассниц из-за атаки Израиля

IRNA: при атаке Израиля погибли пять учениц начальной школы

В результате атаки Израиля по объектам на территории Ирана удар пришелся по образовательному учреждению, где погибли пять учениц начальной школы. Об этом сообщает агентство IRNA.

«В ходе сегодняшних атак сионистского режима на округ Минаб была атакована начальная школа для девочек, в результате чего погибло пять учениц», — отмечается в публикации.

Агентство Reuters со ссылкой на израильский источник тем временем сообщило, что среди целей ракетных ударов по Ирану были верховный лидер страны Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, достигнуты ли цели ударов.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль и США атаковали еще один город в Иране.