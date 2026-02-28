В Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля

Абдоллахи: удары Ирана по США и Израилю продолжатся до их полного поражения

Операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до окончательного поражения сил стран. Об этом заявил командующий центральным штабом войск противовоздушной обороны «Хатам-оль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи, передает Tasnim.

«В ответ на бесстыдное нападение США и сионистского режима (Израиль — прим. ред.) на Исламскую Республику Иран все оккупированные территории и базы преступных американцев в регионе подверглись мощным ударам иранских ракет, и эта операция будет продолжаться без перерыва до окончательного поражения врага», — сказал военный.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что США задействовали в операции против Ирана космические силы, ВВС и ВМС.