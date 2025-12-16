Подлодку «Великие Луки» передали ВМФ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала ВМФ России большую дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась на Адмиралтейских верфях (входят в ОСК — прим.ред.) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации.

«В этом году верфи ОСК показали хороший результат. Сейчас мы передаем ВМФ уже третью подводную лодку. Еще две — были выведены из эллинга», — отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Уточняется, что в торжественной церемонии также принимал участие главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» — третья подводная лодка проекта 677. Субмарины «Лада» спроектированы конструкторским бюро ОСК «Рубин» и обладают низким уровнем шумности. Кроме того, данные подлодки оборудованы новейшими средствами акустической защиты, ракетно-торпедным оружием и способны погружаться на глубину более 300 метров.

1 ноября сообщалось, что в Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск». Субмарина может быть носителем беспилотного аппарата торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может вывести из строя «целые государства», а средств противодействия ему нет.

