В Херсонской области остались без света 200 тыс. человек

Свыше 200 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за отключения линии электропередачи. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов — это более 300 населенных пунктов», — сообщил чиновник.

По его словам, на месте происшествия уже работают аварийные бригады «Херсонэнерго» и «Россетей».

«Делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки», — заявил Сальдо.

До этого Сальдо сообщил о массированной атаке ВСУ по населенным пунктам Херсонской области.

По его словам, за сутки обстрелам подверглись 16 городов и поселков. Снаряды вылетели в жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Горностаевке, Заводовке, Днепрянах, Каирах, Каменке, Каховке, Константиновке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Подстепном, Раденске и Костогрызове

Ранее ВСУ повредили пять частных домов, газопровод и ЛЭП в Рыльске.