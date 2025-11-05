На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области остались без света 200 тыс. человек

Сальдо: свыше 200 тыс. жителей Херсонщины лишились света из-за отключения ЛЭП
true
true
true
close
Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

Свыше 200 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за отключения линии электропередачи. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов — это более 300 населенных пунктов», — сообщил чиновник.

По его словам, на месте происшествия уже работают аварийные бригады «Херсонэнерго» и «Россетей».

«Делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки», — заявил Сальдо.

До этого Сальдо сообщил о массированной атаке ВСУ по населенным пунктам Херсонской области.

По его словам, за сутки обстрелам подверглись 16 городов и поселков. Снаряды вылетели в жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Горностаевке, Заводовке, Днепрянах, Каирах, Каменке, Каховке, Константиновке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Подстепном, Раденске и Костогрызове

Ранее ВСУ повредили пять частных домов, газопровод и ЛЭП в Рыльске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами