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На Украине сотрудники военкомата похитили призывника

Сотрудники военкомата похитили мужчину на улице в Днепропетровской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) похитили мужчину прямо на улице в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В сообщении ссылаются на видео, где группа мужчин выходят из автомобиля и силой сажают прохожего в салон. Где сейчас находится похищенный — неизвестно.

До этого стало известно, что принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации лишает права на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) многодетных отцов, у которых накоплена задолженность по алиментам в течение трех месяцев.

Закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. В нем приведены нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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