На Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации

В Государственной цирковой компании Украины рассказали, зачем бронировать клоунов от призыва в ВСУ. Заявление организации передает портал NV.ua.

«Культура — это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности и вдохновить их на победу», — говорится в сообщении.

В Госцирке добавили, что бронирование от мобилизации цирковых артистов необходимо, чтобы сохранить культуру Украины.

17 апреля народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявил, что мобилизованные в рамках нового законодательства украинские заключенные могут стать в том числе офицерами Вооруженных сил Украины, занимая командные должности.

В этот же день издание Politico писало, что перед военкоматами на Украине исчезли очереди добровольцев.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Ранее украинских солдат заметили с макетами автоматов.