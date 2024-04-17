Крымский мост перекрыт для автомобильного транспорта

На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в инфоцентре.

Уточняется, что на 16 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Причина, по которой мост был перекрыт, не уточняется.

До этого министерство транспорта Крыма сообщило об ограничении движения по дороге Джанкой — Победное.

14 апреля на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над аэродромом в крымском Джанкое.